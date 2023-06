Cosa vuol fare ora il neopremier scozzese con lo scandalo Sturgeon

Il caso dell’ex prima ministra arrestata e poi rilasciata nell’inchiesta sui fondi del suo partito mette in gravi difficoltà il nuovo leader Humza Yousaf. Lui dice di non voler sospendere il suo predecessore, ma rimane il nodo politico

Successor non porta pena, eppure qualcosa dovranno pur inventarsi Rishi Sunak e Humza Yousaf per garantire, dai due lati del Vallo d’Adriano, un futuro politico al partito che hanno ricevuto dalle mani di figure molto carismatiche cadute in gravissima disgrazia proprio in questi giorni. Solo che se quello di Boris Johnson è un crollo annunciato, che annienta l’ultima briciola di credibilità dell’inutile mutilazione storica della Brexit, il caso di Nicola Sturgeon, arrestata e rilasciata dopo un interrogatorio durato sette ore nell’ambito dell’inchiesta sull’utilizzo dei fondi raccolti dal partito Snp per organizzare un nuovo referendum sull’indipendenza, mette in grave difficoltà il nuovo leader scozzese. Perché Sturgeon era brava e appassionata e anche se il suo nome uscirà pulito dalle indagini, il colpo è stato immenso e lo slancio della causa indipendentista potrebbe arenarsi nonostante i sondaggi ancora buoni, trascinando con sé un partito che sulle capacità amministrative ha fondato buona parte dello straordinario successo degli ultimi anni.