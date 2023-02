Amore e dovere. Sturgeon lascia la guida della Scozia

Nicola Sturgeon si è dimessa, a sorpresa, dopo quasi nove anni di fulmini e saette a capo del partito indipendentista scozzese Snp e da “first minister” di Edinburgo, un ruolo che ha ricoperto con un’intensità e una competenza, mostrata soprattutto durante la pandemia, che le hanno riconosciuto anche i nemici di sempre, ossia tutti gli inquilini di Downing Street, che se la sono dovuta vedere con una delle politiche più abili e pugnaci della scena internazionale. Eppure, nonostante i successi elettorali e l’aver modificato in maniera radicale la scena politica scozzese, spazzando via un Labour un tempo forte, la tanto agognata separazione da Londra dopo 300 anni di unione, missione politica di una vita, non è stata raggiunta. E il veto usato da Londra per bloccare, nelle ultime settimane, la proposta di legge sul riconoscimento delle persone transgender dai 16 anni senza bisogno di visita medica hanno mostrato una frattura, un segnale di debolezza da non sottovalutare nella strategia della “first minister”. Quindi appena ci sarà un successore, Sturgeon se ne andrà a fare la deputata semplice, la backbencher, a 52 anni, almeno fino alle prossime elezioni del parlamento di Holyrood, nel 2026. Le ragioni, esposte durante una conferenza stampa a metà della mattinata di ieri, rimangono in filigrana e ruotano intorno a un senso di logoramento del suo ruolo e del suo possibile apporto alla causa che le sta a cuore, quella del divorzio dall’Inghilterra. “So che mentre il tempo passa avrò sempre meno energia da dare a questo lavoro”, ha spiegato Sturgeon, “e non posso svolgere questo lavoro se non su una base del 100 per cento. Il paese non merita nulla di meno”.

