La rinunzia della premier neozelandese Jacinda Ardern ci fa ripensare a Brecht

Andarsene, volare via al tempo giusto, nuovo nido, nuovo mondo psicologico e morale, che poi tutto è in quel “giusto” così difficile a capirsi, è una necessità ma anche un’arte da apprendere e applicare, ingravescente aetate oppure perché si è esausti, come la stupenda Jacinda Ardern, ma non tanto da non imbarcarsi in un matrimonio che può essere un sollievo gravoso, oppure ancora perché si sente nel pneuma, nello spirito, nell’aria che si respira l’occasione per una staffetta, lo spunto per un tempo migliore di accucciamento e riflessione, riacciuffare con slancio la perdita di energia e realizzare il poco delle tante cose perdute nella responsabilità adulta e nel suo ritmo ossessivo, rimbambinire, come si dice in Toscana, rifarsi da vecchi un pezzettino della gioventù trascorsa. Dei segni sociali, quello dell’Aussteigen, dello scendere (in corsa), del cambiare il modulo della vita attiva, includendovi la passività della rinuncia, è tra i più degni di essere osservati.

