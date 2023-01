Jacinda Ardern si è dimessa da premier della Nuova Zelanda

“So cosa ci vuole per far bene questo lavoro e io non ce l'ho più. È così semplice”. Lascerà l'incarico a febbraio. Il discorso d'addio

Jacinda Ardern, ha annunciato che si dimetterà a febbraio da premier della Nuova Zelanda. "Per me è arrivato il momento", ha detto ai membri del suo partito laburista. "Non ho abbastanza energie per altri quattro anni", ha ammesso. E ha aggiunto: “So cosa ci vuole per far bene questo lavoro e io non ce l’ho più. È così semplice”.

Un altro grande discorso di Jacinda Arden