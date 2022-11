Sull'indipendenza la Scozia è in un vicolo cieco: i giudici bocciano il referendum

La Corte suprema inglese ribadisce che ci vuole il permesso di Londra per il voto popolare. La risposta di Sturgeon: trasformare le elezioni generali previste per il 2024 in un “referendum di fatto”

Londra. I giudici della Corte Suprema britannica hanno ribadito all’unanimità ciò che tutti già sapevano: il Parlamento scozzese non ha il potere di indire un referendum sull’indipendenza. Il presidente della Corte, Lord Reed di Allermuir, di origine scozzese, ha detto che il diritto all’autodeterminazione si applica solamente alle “ex colonie” o ai luoghi che sono sotto “un’occupazione militare straniera”. Per la Scozia, invece, la procedura legale per avviare un secondo voto popolare – nel 2014 ci fu un referendum vinto dal fronte unionista – necessita del consenso del governo britannico che però non ha alcun intenzione di esaudire le richieste degli indipendentisti. Ancora una volta la premier scozzese, Nicola Sturgeon, si trova in un vicolo cieco e, per uscirne, ha promesso ai suoi sostenitori di trasformare le prossime elezioni generali, previste per il 2024, in un “referendum di fatto”.