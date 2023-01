La Brexit non piace più e la colpa è dei Tory. La grande occasione del Labour

Il divorzio dall’Ue, che per molto tempo è stata una questione trasversale, ora è diventata una questione di parte, della destra. Dopo tre anni i dati mostrano che il malcontento è ormai molto diffuso in tutto il paese

Il 31 gennaio del 2020, il Regno Unito organizzò la festa del suo divorzio dall’Unione europea: dopo quasi quattro anni dal referendum sulla Brexit e un faticosissimo negoziato che ha scompigliato in modo irreversibile il Partito conservatore al governo, l’accordo con Bruxelles era stato trovato, la bandiera britannica era stata tolta dai palazzi europei, il Regno Unito era finalmente libero, ci fu il conto alla rovescia, i palazzi si colorarono della bandiera britannica, fu introdotta la moneta celebrativa da 50 pence. Tre anni dopo, il bilancio di quella libertà voluta con una tigna ostile e minacciosa è piuttosto misero: i tanti studi che sono stati fatti per quantificare l’effetto Brexit non riescono a isolare del tutto il divorzio inglese dalle altre catastrofi accadute nel frattempo – la pandemia e la guerra in Europa soprattutto – ma nessuno indica qualche vantaggio chiaro, certo non l’affermarsi della Global Britain su cui si è fantasticato lungamente.