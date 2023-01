Gli alleati dell'Ucraina a Ramstein per capire a cosa sono disposti per respingere Putin

Bruxelles. Le esitazioni del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sulla fornitura di carri armati Leopard rischiano di occultare la reale posta in gioco della riunione della coalizione che sostiene Kyiv, che si terrà oggi nella base americana di Ramstein, in Germania: l’alleanza è pronta a fare tutto quanto è necessario perché l’Ucraina vinca la guerra? O si accontenterà di una guerra di attrito stile Prima guerra mondiale, con fronti che si spostano di poche centinaia di metri come a Bakhmut, sperando di logorare Vladimir Putin, quando a essere logorata è l’Ucraina perché il tempo, la distruzione economica e le sofferenze umane giocano a favore del presidente russo? Dalla riconquista della città di Kherson, sempre più leader europei hanno abbandonato l’obiettivo “non permettere alla Russia di vincere la guerra” e si sono messi a dichiarare che il nuovo obiettivo è “la vittoria dell’Ucraina”. Ma alle parole non sono seguiti i fatti. O meglio le armi. Ne servono molte di più, molto più avanzate e molto più velocemente. I Leopard 1 e 2 di fabbricazione tedesca, per i quali serve l’autorizzazione di Scholz all’esportazione diretta o riesportazione da paesi terzi, sono essenziali ma non sufficienti. “Non ha senso girarci intorno o limitarsi. Questa guerra sarà decisa sul campo di battaglia”, ha spiegato mercoledì l’ex premier finlandese, Alexander Stubb: “L’approccio dell’occidente agli aiuti finanziari e militari (armi) all’Ucraina dovrebbe seguire l’approccio di Mario Draghi nella crisi dell’euro: whatever it takes”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE