Sul Protocollo nordirlandese della Brexit c'è ottimismo a Bruxelles e a Londra

Bruxelles. Lo chiamano “Tunnel”. È un negoziato a porte chiuse, che può durare settimane, durante le quali le due parti si impegnano a non far uscire nulla in pubblico, fino a quando l’accordo non viene raggiunto. L’ultima volta era stato utilizzato nel 2019 e nel 2020 per finalizzare l’accordo Brexit e quello sulle relazioni post Brexit. Il “Tunnel” potrebbe essere imboccato di nuovo la prossima settimana per mettersi definitivamente alle spalle i conflitti più aspri del dopo Brexit. A Bruxelles e Londra si respira ottimismo sulla possibilità di un’intesa sull’attuazione del Protocollo irlandese, oggetto del contendere degli ultimi due anni, con minacce britanniche di rinnegare la parola data e dell’Unione europea di lanciare guerre commerciali. Un primo segnale è arrivato lunedì 9 gennaio, quando il caponegoziatore dell’Ue, Maros Sefcovic, ha incontrato a Londra il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly: il governo Sunak ha accordato all’Ue l’accesso ai sistemi informatici che monitorano le merci tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del nord. Sefcovic e Cleverly si rivedranno lunedì per decidere se entrare nel “Tunnel”. L’obiettivo è un accordo a febbraio. Dopo gli anni incerti di Theresa May, quelli folli di Boris Johnson, la parentesi di due mesi di Liz Truss, con Sunak il Regno Unito raggiungerà l’età della ragione sulla Brexit?

