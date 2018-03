Tre lettere – “d”, “u” e “p” – separano il Regno Unito da un accordo con Bruxelles sulla sua definitiva uscita dall’Unione europea. Dup: è la sigla del Democratic unionist party, il partito più votato dell’Irlanda del nord. Il Dup, fatta esclusione per qualche residuo gruppuscolo davvero oltranzista, è l’espressione dell’ala più radicale della comunità protestante, si batte per mantenere l’Ulster nel Regno Unito, ha fatto una campagna solitaria in Irlanda del nord a favore del Leave nel referendum sulla...

