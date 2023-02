La tuttofare perfetta è un modello che non tiene più. Jacinda e le altre

La gonna si addice al trono. Ma anche su un trono si consuma. In questi giorni, settimane, mesi, anni, accade che in tante abdichino alla carriera per ripiegare in casa. L’hanno fatto Susan Wojcicki, ad di YouTube, e poi le premier Jacinda Ardern e Nicola Sturgeon. Sarà che l’altra faccia della famosa crisi del maschio è la superdonna in difficoltà. Sarà che l’uomo, dal fare una cosa sola – fosse scrivere o zappare – s’è trovato un giorno sperduto al supermercato, a far la spesa, solo e abbandonato dalla donna in carriera. E sarà forse che quest’ultima è la sua gemella, altrettanto stanca, ma per motivi opposti. Ragazze forti e multifunzione migrano verso il nido. E se fare una cosa sola – scrivere o zappare – è contro la cultura che avanza, saper fare tutto – e tutto benissimo – è contro natura. Se una cosa sola è incompatibile con un mondo in cui dalla notte al giorno ti sei trovato a stendere i panni, essere madre e capa alla perfezione tende i nervi al massimo. Non è cosa di questa vita. Al punto che forse per questo, costrette a scegliere fra meeting e pianti, alcune ripiegano ancora nel teporino dei pianti.

