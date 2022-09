Le lacrime di Sanna Marin. Non conta quello che fai ma quello che si vede sugli smartphone

L’homo Zuckerberg ha superato l’homo Gutenberg. Ed è cambiato il mondo. Perché nella metafisica compiuta in uno smartphone non c’è posto per la morale. Per la filosofia dei gesti e delle virtù. Lo ricorda quest’estate Sanna Marin, a Helsinki. La premier finlandese che ospita nella sua residenza due influencer in topless. E poi balla e attorciglia due o tre maschi nelle sue spire, nessuno dei quali maschi è il marito. In tutte le sue intemperanze Sanna Marin non è difesa da un codice di libertinaggio. Da qualcuno che inneggi, col Marchese De Sade, alle disavventure della virtù. Né la soccorre un asse cartesiano della “morale provvisoria”… Magari per spiegare a noialtri che la devozione totale allo sposo è un obbligo incerto (mica vale a tutte le latitudini).

