Lo “scandalo” Sanna Marin. Perché una donna libera e vincente è ancora intollerabile

Quanto spazio occupa Sanna Marin? Quanto spazio fisico, istituzionale, simbolico, estetico, di genere tocca a una politica trentaseienne di gradevolissimo aspetto e ottime capacità di governo prima che il mondo le si rivolti contro? E’ attorno a questo punto che ruota tutto lo scandalo per i balli a feste private o in discoteca della premier finlandese (ormai ne viene pubblicato uno al giorno, sembra che abbia solo amici esibizionisti, vanitosi e impiccioni, dovrebbe fare una piccola riflessione su questo aspetto della propria vita sociale) e, per converso, aumentano le donne che, nel nord Europa ma non solo, scendono al suo fianco, postandosi su Instagram e taggandola mentre ballano scatenate alle proprie feste, in spiaggia, in ufficio durante la pausa pranzo, in mutande e reggipetto davanti allo specchio come nella famosa battuta di Joan Cusak in “Una donna in carriera”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE