Viva le sportellate tra Musk e Zuckerberg

Sognano entrambi di dominare l’innovazione. Sognano entrambi di creare un mondo nuovo. Sognano entrambi di guidare il progresso. Sognano entrambi di arrivare per primi nello spazio del futuro. Ma sognano entrambi di farlo provando a imporre la propria visione a discapito della visione dell’altro. La più interessante, divisiva e appassionante polarizzazione del mondo moderno non è quella che si sta andando a consolidare nel dibattito relativo al futuro dell’Ucraina, dove di fronte a una corrente di pensiero che ha una sua dignità vi è una corrente di pensiero che pecca di mancanza di dignità, ma è quella che si sta andando a consolidare con forza dall'altra parte del mondo dove ormai da alcuni anni si stanno confrontando senza esclusioni di colpi due degli imprenditori più facoltosi del mondo. Il primo si chiama Mark Zuckerberg, ed è il capo di Facebook, oggi diventato Meta in onore del metaverso. Il secondo si chiama Elon Musk, è il capo di Tesla ed è in trattative da settimane per diventare il capo di Twitter.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE