La ricostruzione di un'Ucraina più europea

Gli ucraini ripuliscono le macerie in fretta, sistemano, aggiustano, rimettono in funzione, non aspettano che siano varati piani Marshall o che il mondo si metta d’accordo su chi deve pagare la ricostruzione del paese. Gli ucraini sanno che il principio di responsabilità che si impara fin da piccini – chi rompe paga – non vale qui, che i russi che hanno rotto ogni cosa non pagheranno per aggiustarla, di certo non tutto, se va bene, e deve andare bene, giusto una parte. Sanno anche che gli alleati stanno già stanziando fondi per la ricostruzione e che stanno decidendo le regole e i modi con cui erogarli, ma che è possibile che con il tempo lo slancio solidale evapori assieme alla determinazione di oggi nel sostenere l’Ucraina: Vladimir Putin vuole la guerra lunga non tanto e non solo perché quella breve non la sa vincere, ma perché conta sul fatto che gli europei e gli americani si distrarranno, inizieranno a sentire il peso del costo dell’alleanza con l’Ucraina, si divideranno. Il presidente russo aveva fatto questo calcolo all’inizio della guerra, e lo aveva sbagliato. Lo ripete oggi uguale, così se dovesse avere ragione, potrà dire che non aveva sbagliato nulla, se non di tre mesi.

