Chi si fida di Olaf Scholz, il cancelliere a passo d'uomo

Rispetto “ogni forma di pacifismo e ogni posizione sul conflitto”, ha detto il cancelliere Olaf Scholz il primo maggio a Düsseldorf, al comizio organizzato dai sindacati tedeschi, “ma ai cittadini dell’Ucraina deve apparire cinico il fatto che continuiamo a ripetere loro che devono difendersi dall’aggressione della Russia da soli e senza armi. E’ una cosa fuori dal tempo”. Il pubblico gli ha gridato “bugiardo” e “guerrafondaio”, mentre online continuava a raccogliere firme per la lettera scritta da una ventina di intellettuali che chiedeva al governo di non inviare armi all’Ucraina perché così scoppia la Terza guerra mondiale e, testuale, “la Germania diventa parte di questa guerra”. Ogni paese europeo ha il suo pacifismo, ogni paese europeo (alcuni di più, va detto) ha i suoi accademici, giornalisti, esperti che vedono la fornitura delle armi all’esercito ucraino come una provocazione nei confronti di Vladimir Putin, che ai loro occhi deve evidentemente sembrare un leader pacifico sotto attacco degli americani, della Nato, degli occidentali.

