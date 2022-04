Boris Johnson di guerra e di feste scandalose

L’aggressione della Russia all’Ucraina, la minaccia comune alla sicurezza di tutto l’occidente hanno curato un pochino la ferita della Brexit. Boris Johnson, il premier britannico che ha conquistato il potere spingendo oltre i limiti della fattibilità proprio il divorzio dall’Unione europea, infervorato e ostile contro il continente al punto di rischiare conflitti tra pescherecci che si contendono merluzzi e capesante – ecco Boris Johnson si è lasciato curare dall’Europa in nome di una lotta che deve essere fatta insieme – non per necessità, per volontà. Lo dimostra il fatto che la strategia della Difesa britannica presentata lo scorso anno parlava talmente poco delle sinergie con il continente che sembrava disegnata apposta per risultare insultante agli occhi degli europei. Che però hanno cambiato velocemente idea, perché la minaccia si è fatta concreta, certo, ma anche perché gli inglesi hanno intensificato la loro cooperazione con l’Europa non soltanto a livello Nato, come era ovvio, ma anche a livello di Unione europea, tanto che un diplomatico europeo ha detto al Financial Times: “Il Regno Unito è parte dell’Europa, non è un paese terzo come tutti gli altri e non lo sarà mai”.

