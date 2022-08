Il dietro le quinte dei Maneskin, in pratica i nuovi Albano e Romina

Dopo i Ferragnez è successo anche ai Maneskin. Ma in scala ridotta. Anche loro, ambasciatori dell’Italia all’estero, cadrebbero come alberi nel deserto senza una serie tv. Rocker e damerini di faccia. Pizze e mandolini nel cuore. Il quartetto capitolino è in onda su Youtube con la miniserie Maneskin on the road, a raccontare il dietro le quinte del loro tour estivo: da Lignano Sabbiadoro a Vilnius, passando per Olanda, Austria, Germania… Nella vita di una star arriva il giorno in cui postare non basta. Occorre qualcosa in più.

