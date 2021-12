I Ferragnez invertiti. Dove l'uomo diventa donna e la donna legifera incontrastata

La docuserie sulla coppia di influencer vuole raccontare la loro vita quotidiana "senza filtri". Peccato sia un eterno ritorno dell'eguale. Fatta eccezione per un passaggio: quello in cui Chiara e Fedez si scambiano ruoli culturali e sociali

“I Ferragnez è una docuserie senza filtri che racconta la straordinaria vita di Chiara Ferragni e Fedez”. Così recita la didascalia del trailer. Si tratta di una storia in 8 episodi, di cui i primi 5 sono disponibili su Amazon Prime Video da giovedì 9 dicembre. Sul “senza filtri” non v’erano dubbi, visto che sinora gli unici filtri sono stati quelli di Instagram (e forse neanche quelli, considerando l’inutilità delle applicazioni trucco-inganno – espedienti per comuni insicure mortali – a fronte della qualità e della quantità di maquillage sulle facce dei principi social). Sul fatto che siano “straordinari”, beh, dipende dai punti di vista. La serie rassicura su un fatto già espresso: i Ferragnez sono precisamente la deificazione glitterata della banalità. Prendi una donzella qualunque, senza esuberanti talenti da assecondare (che è poi la stessa seguace e spettatrice della serie tv). Una giovane di provincia che un giorno eredita un gruzzolone, un qualche milione da un qualche ricco defunto zio. Ecco che la ragazza piuttosto incolore – giusto qualche sfumatura chiattilla – corre a glitterarsi e monogrammarsi à la Ferragnez. Questo per dire che quanto a contenuti si tratta sempre della solita pappa che attiva il loop delle ragazzette normali. Al netto del segreto del loro successo (e cioè l’aver montato a dovere la panna della mediocrità), la coppia svela tutto di sé.