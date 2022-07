I Måneskin e il rock'n roll dei mansueti

Il rock’n’roll non morirà mai, dice Damiano David. Ma il rock’n’roll è già morto. E proprio lui – o comunque anche lui – si dà un gran da fare per seppellirlo. Sabato scorso i Måneskin accendevano il Circo Massimo. In tutto settantamila ingressi con un’imprecisata percentuale di “mamme per amiche”, vip e politici. E in generale, scriveva il Corriere, “tantissime famiglie. Non solo figli adolescenti, e non soltanto di Roma, ma anche più piccoli, vestiti da mini-rock star, con le t-shirt e le bandane del gruppo”. I quattro erano invece gonfi di rimmel e rouches neoromantiche. Con le vesti trapuntate di fiori e lustrini Gucci.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE