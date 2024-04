Troppi tendono a piegare il 25 aprile a obiettivi politici del tutto diversi

Lettera allo storico Alessandro Barbero, riguardo al suo videomessaggio incompleto pubblicato in occasione della Festa della Liberazione: alla fine, volendo dimostrare troppo, si è finito per non dimostrare quasi niente. Un'analisi

Egregio professor Barbero, nel videomessaggio da lei postato per il 25 aprile rivolge una domanda a chi non lo vuole celebrare. Lei ricorda essere il 25 aprile la festa insieme della Liberazione e della fine della guerra, con la partecipazione del movimento partigiano che in questo modo ha restituito onore all’Italia, che quella guerra aveva cominciato dalla parte sbagliata. La sua domanda suona letteralmente così: “A chi non vuole dirsi antifascisti e celebrare il 25 aprile mi piacerebbe chiedere se avrebbe preferito che quella guerra gli americani la perdessero, che vincesse Hitler, che vincessero le SS e non i partigiani. Ma allora, me lo dica in faccia”.