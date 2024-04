Da Parenzo alla brigata ebraica: il fascismo che conta non è solo quello del passato

A La7, a Roma, un gruppo di teppistelli fascisti ha provato a far sentire a David Parenzo lo stesso affetto che altri teppistelli fascisti hanno provato a far sentire il 25 aprile alla brigata ebraica. Sarebbe bello ascoltare un monologo di Scurati su un tema che a un antifascista dovrebbe stare a cuore: i nuovi confini dell’antisemitismo globale. Il fascismo che conta non è solo quello del passato.