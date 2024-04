Del diritto al taccheggio nel mercatino dei falsi ricchi di un aeroporto

Sei un viaggiatore e devi per forza passare per la forca commerciale del Duty Free, la cosa più obbrobriosa della società moderna. Vedremo, dopo la gogna mediatica, cosa resterà della cazzata imputata a Piero Fassino, un uomo “sopraffatto dalla virtù”

Fra i tanti diritti si sono dimenticati il diritto al taccheggio. Piero Fassino, come il padre dell’imperatore Adriano secondo Marguerite Yourcenar, è un uomo “sopraffatto dalla virtù”, come capita a non pochi torinesi (viene da Avigliana, ma fa lo stesso). La virtù è il tarlo roditore del suo berlinguerismo e l’origine di certe sue uscite politiche innocenti. La cazzata che gli è imputata, ma vedremo dopo la gogna mediatica che cosa ne resterà, credo niente, è il virtuoso e inconscio depredamento di un Duty Free, la cosa più obbrobriosa della società moderna. Per uno Chanel, poi, che è un profumino della malora, neanche un Armani Acqua di Giò o un Paco Rabanne o il vecchio Ma griffe, che era l’essenza amata di Rossana Rossanda. Tutto sbagliato, ma tutto da rifare.