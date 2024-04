I collettivi studenteschi pro Palestina davanti agli studi di La7: "Parenzo, facci salire"

Cambiare Rotta e Osa hanno organizzato un sit fuori dagli studi televisivi a Roma: secondo i giovani, il conduttore era presente agli scontri tra la Brigata ebraica e i gruppi filopalestinesi durante la manifestazione per la Festa della Liberazione a Porta San Paolo

"Parenzo facci salire". Sono una decina gli studenti dei collettivi Cambiare Rotta e Osa che questa mattina hanno organizzato un sit in davanti agli studi televisivi di La7, in Via Umberto Novaro a Roma. I giovani hanno chiesto di incontrare il giornalista e conduttore televisivo David Parenzo, che secondo loro sarebbe stato presente ieri a Porta San Paolo agli scontri tra la Brigata ebraica e i gruppi filopalestinesi durante la manifestazione per la Festa della Liberazione.

Veri teppistelli fascisti.

A @DAVIDPARENZO la mia solidarietà e il mio affetto. pic.twitter.com/BGh0vohn9C — MaGibe (@magibe) April 26, 2024

"Minacce e aggressioni. Parenzo, vuoi ancora darci lezioni?", chiedono gli studenti fuori dall'edificio, sventolando bandiere della Palestina e slogan come "Il sionismo è solo violenza. Ora è sempre Resistenza".

I collettivi hanno attaccato il conduttore anche sui social chiedendogli di "condannare quello che è successo e di prendere le distanze" dagli scontri accaduti ieri. Parenzo ha spiegato che ieri si trovava a Porta San Paolo insieme al rabbino capo e al presidente della comunità ebraica di Roma per deporre la corona e che avrebbe "querelato" chi lo accusava di aver preso parte alle tensioni con i manifestanti filo palestinesi.

Davanti a LA7 questa mattina: @DAVIDPARENZO è stato minacciato ancora una volta, immagino da fieri democratici.

No, non va bene per niente.

Massima solidarietà. pic.twitter.com/2UubSA6KtR — Flavia Fratello (@flaviafratello) April 26, 2024

Nelle scorse settimane Parenzo è stato contestato anche alla Sapienza, dove era stato invitato a partecipare a un incontro con un gruppo di studenti. In quell'occasione gli era stato impedito di parlare.