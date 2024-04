"Ebreo cane": gli insulti antisemiti alla Brigata ebraica a Roma

"Ebreo cane". Lo scandisce, in arabo, un partecipante alla manifestazione e al corteo filopalestinese partito quest'oggi da Porta San Paolo, a Roma, in occasione del 25 aprile. Lo si vede in un video diffuso su X da Chef Rubio, cuoco dichiaratamente antisionista da sempre vicino alla causa palestinese. Gli insulti sono rivolti alla Brigata ebraica, che questa mattina, intorno alle 8, si è recata sempre alla Porta San Paolo per deporre una corona in memoria della Liberazione. E con cui il corteo filopalestinese ha intrattenuto momenti di tensione, con lancio di sassi e petardi.

Alla testa del corteo degli "antagonisti" c'era Maya Issa, cioè la presidente degli studenti palestinesi di Roma. Issa si è fatta notare dopo il 7 ottobre perché a suo dire la guerra non era iniziata in quella data. E a proposito dell'attacco di Hamas aveva detto: "E' umano vendicarsi".

"Sono mesi che la nostra comunità è sottoposta a provocazioni continue se non a veri e propri atti di violenza, che oltretutto riguardano le comunità ebraiche in tutto il mondo: stelle di David sulle case, post sui social con coltelli definiti antisionisti, attacchi alla nostra identità ebraica perfino in televisione, l’oltraggio alle pietre d’inciampo, veniamo additati come colpevoli di tutto quello che succede, con un ritorno a toni e accenti che ricordano un antisemitismo che evidentemente non è mai finito", ha commentato il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun. "Viviamo sotto protezione, cercando di continuare a fare una vita normale. E anche oggi abbiamo dovuto manifestare sotto scorta”, ha aggiunto.