David Parenzo contestato alla Sapienza di Roma. Il video

Invitato nell'ateneo romano per parlare di parità di genere, al giornalista e conduttore televisivo sono state contestate le posizioni sulla guerra in Medio oriente. Lui gira un video: "Non mi fanno parlare"

"Fascista! Razzista!". Sono alcuni degli insulti che sono stati rivolti da alcuni gruppi universitari al giornalista e conduttore televisivo David Parenzo. Di religione ebraica, Parenzo è stato contestato per le posizioni assunte a proprosito della guerra in Medio oriente, accolto da bandiere della Palestina. E' stato lo stesso Parenzo a girare un video in cui dice: "Non mi fanno parlare".