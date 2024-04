Parenzo al Foglio: “Nella mia vita non ho mai avuto così paura di essere ebreo”

Intervista al conduttore televisivo, di nuovo contestato dai collettivi pro Palestina: "C'è in corso un processo di nazificazione dello stato di Israele. Ogni ebreo diventa un potenziale nazista, se non dice quello che vogliono loro, quelli che in corteo urlano ‘ebreo cane’ e ‘assassini’"

“La verità è che, se tu oggi porti la kippah in testa, nella migliore delle ipotesi ti insultano e ti sputano, nella peggiore ti tirano una bella sberla o ti aggrediscono. Quello che sta accadendo nei campus americani è evidente, ma in Italia la situazione è molto simile. Ci sono un sacco di giovani ebrei che non vanno più all’università con la kippah perché hanno paura di essere aggrediti”. Intervistato dal Foglio, David Parenzo, giornalista e conduttore televisivo, esprime la sua preoccupazione per la situazione vissuta dagli ebrei in Italia, dopo aver subìto l’ennesima contestazione da parte di alcuni collettivi studenteschi.