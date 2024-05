La tragedia di Casteldaccia e quelle regole da rispettare non da riscrivere

Fermiamo la retorica per i morti sul lavoro e il gioco delle accuse sempre a posteriori. Serve l’antiretorica fatta di regole e controlli, non scritti in leggi astratte, ma calati nella realtà dei luoghi di lavoro

La nuova strage sul lavoro avvenuta ieri a Casteldaccia, vicino a Palermo, con modalità per cui ci sono, purtroppo, decine di precedenti, azzera il castello di comunicazione costruito attorno alla sicurezza, rende stridenti le scene con le finte bare portate in piazza, archivia dichiarazioni combattive e iniziative a caccia di consenso. Fermiamo la retorica, fermiamo il gioco delle accuse sempre a posteriori. Serve l’antiretorica fatta di regole e controlli, non scritti in leggi astratte, ma calati nella realtà dei luoghi di lavoro. Servono proteste, sì, ma serve ancora di più il tempismo delle proteste, magari tradotto in capacità di intervenire in anticipo, dando ai lavoratori e ai loro rappresentanti la possibilità di segnalare e anche di bloccare le attività rischiose.