Qual è stato il vero tradimento del 25 aprile

In fondo, come diceva Umberto Eco, sarebbe sufficiente, la sera, rileggersi Kant. La festa della Liberazione, come ogni anno, ha offerto spunti utili per ragionare su quali sono, oggi, i vecchi e nuovi confini dell’antifascismo. Il fronte progressista, come ogni anno, ha mostrato maggiore propensione a parlare del fascismo del passato (formula rituale: se non dite “x”, vuol dire che siete come Mussolini). E il fronte conservatore, come ogni anno, ha mostrato maggiore propensione a parlare del fascismo del presente (formula rituale: se non difendete la libertà di “x”, significa che i veri fascisti siete voi). L’Anpi, come ogni anno, ci ha offerto ragioni per ricordare che distanza siderale vi è tra i partigiani di oggi (così attratti da alcuni fascismi del presente) e quelli di ieri (che in piazza, quel 25 aprile, combattevano insieme con la Brigata ebraica, God bless). Il fronte del post fascismo, come ogni anno, ha tenuto a farci sapere, tranne in rare occasioni, che dirsi antifascisti senza dirsi anticomunisti è cosa sconveniente (ci sono 364 giorni all’anno per dirsi anticomunisti, un giorno all’anno ci si potrebbe limitare a dire di essere semplicemente antifascisti, senza se e senza ma, come ha detto ieri sul Foglio il presidente della Camera Lorenzo Fontana). E la brigata ebraica, come capita ormai da troppi anni, brigata a cui ieri abbiamo dedicato la nostra copertina, è stata insultata al suo passaggio a Milano, apostrofata con vari: “Assassini, fascisti, fuori la Nato dal corteo” (sarebbero questi gli antifascisti).



