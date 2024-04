Mattarella all'Altare della Patria per il 25 aprile. Meloni: "Avversione a tutti i totalitarismi"

In occasione della Festa della Liberazione le istituzioni si sono ritrovate insieme per la consueta cerimonia a Piazza Venezia a Roma. Il post della premier sui social

x Sergio Mattarella all'Altare della Patria a Roma per il 25 aprile - foto Ansa Sergio Mattarella con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa - foto LaPresse Sergio Mattarella all'Altare della Patria a Roma per il 25 aprile - foto Ansa Sergio Mattarella e Guido Crosetto all'Altare della Patria a Roma per il 25 aprile - foto Ansa Foto LaPresse Giorgia Meloni all'Altare della Patria per il 25 aprile - foto Ansa Giorgia Meloni e Ignazio La Russa all'Altare della Patria per il 25 aprile - foto Ansa Giorgia Mrloni, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana Augusto Barbera e Guido Crosetto all'Altare della Patria per il 25 aprile - foto Ansa Il 25 aprile all'Altare della Patria a Roma La corona d'alloro all'Altare della Patria a Roma - foto Ansa 1 di 10

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro al sacello del Milite ignoto all'Altare della Patria a piazza Venezia, a Roma, in occasione delle commemorazioni per la Festa della Liberazione. Alla cerimonia hanno partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Deposta la corona, il capo di stato si è fermato davanti al monumento per un momento di raccoglimento, mentre veniva intonato il Silenzio.



Dopo la consueta commemorazione nella capitale, Mattarella andrà a Civitella di Val Chiana, in provincia di Arezzo, dove nel 1944 i nazisti uccisero 244 civili, tra cui molte donne e bambini. Sempre in mattinata il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà alle Fosse Ardeatine, sempre a Roma, per la commemorazione delle vittime. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sarà invece a Milano al Sacrario dei caduti della città, con sindaco Beppe Sala e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.



Nel pomeriggio è poi prevista la presentazione del suo nuovo libro. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio invece sarà nella sua Treviso, dove parteciperà alle celebrazioni locali. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, invece, sarà al museo della Liberazione in via Tasso a Roma.



"Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari", ha scritto la presidente Giorgia Meloni sui social, evitando il termine "antifascista": molti membri dell'opposizione, in occasione delle polemiche di questi giorni anche legate al "caso Scurati", le avevano chiesto di professarsi in quel modo. "Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà!", ha concluso la premier.

