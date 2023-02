L'esercito degli yuppie

Ne avevamo il sentore, ma ci sono voluti i dati Ocse e l’inflazione per confermarlo: i nostri stipendi fanno pena, non crescono da vent’anni e anzi decrescono, unici in Europa. Inoltre, anzi a parziale spiegazione, le aziende non innovano, non si dedicano all’innovazione di processi né di prodotto, faticando quindi a creare posti di lavoro qualificati. Le nostre aziende, poco produttive, non si aggregano, e quindi restano piccole, con pochi dipendenti, familiari. Ogni tanto vediamo a quali aberrazioni possono dare vita le aziende familiari, ma vale la pena guardare dentro ai luoghi di lavoro oggi, queste piccole-medie imprese italiane, per decifrare le malformazioni di un modello che chiaramente non ci sta portando da nessuna parte. Vale la pena anche analizzare la nostra situazione di under 40, e di donne, in questo modello, il nostro ruolo, e lo spazio di crescita, non tanto in un’ottica di lagna (la lagna non è più ammessa, e questo è uno dei concetti più classisti dei nostri tempi, dato che si lagna principalmente chi non ha un’alternativa) ma in ottica di economia liberale, talento sprecato, pil mancato, vizi endogeni e responsabilità della nostra “classe dirigente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE