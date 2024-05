L'antifascismo non scalda i social: lo scudetto dell'Inter viene prima di Scurati

Una ricerca di SocialData per il Foglio rileva che nelle ultime due settimane solo l'1 per cento delle conversazioni in rete ha riguardato l'antifascismo. Sul web interessano di più calcio e lavoro, nonostante lo scrittore estromesso dalla Rai e il 25 aprile

L’antifascismo non stuzzica il dibattito in rete: nel periodo compreso tra il 20 aprile e il 2 maggio, mentre scoppiava il caso Scurati e nonostante il 25 aprile, solo l’1 per cento delle conversazioni social ha riguardato il tema. È quanto rileva una ricerca di SocialData, che ha realizzato in esclusiva per Il Foglio un report di monitoraggio relativo alle conversazioni web e social delle ultime due settimane.

Nel periodo oggetto dell’analisi, il 27 per cento delle conversazioni analizzate ha riguardato il calcio, e in particolar modo lo scudetto dell’Inter. A seguire il topic lavoro-occupazione che, complice l’arrivo del primo maggio, ha realizzato il 14,5 per cento, e il topic politica-governo (13,8 per cento), con l’annuncio della candidatura di Giorgia Meloni e di altri leader politici al Parlamento europeo.

E l’Antifascismo? Solo l’1,1 per cento delle conversazioni totali delle ultime due settimane ha riguardato questo tema: si tratta di circa 15K mentions, che hanno prodotto 2 milioni di interazioni. Tre i picchi registrati: il caso Scurati (21 aprile), la Festa della liberazione (25 aprile) e la Festa dei lavoratori (1° maggio). Tutte vicende che hanno polarizzato le opinioni. A tal proposito, sono due i dati interessanti: il primo è che Facebook continua a mantenere il primato come canale di sviluppo delle conversazioni (71 per cento); il secondo è che il tema antifascismo è stato dibattuto specialmente dai giovani, con il 73 per cento degli utenti coinvolti nella fascia compresa tra i 18 e i 34 anni.

Ovviamente il confronto tra i temi trend topic e l’antifascismo confina quest’ultimo in una “nicchia”: l’Europa e le imminenti elezioni europee generano in media un numero di menzioni e interazioni superiori di dieci volte, mentre appare evidente la “distanza” tra le 34 milioni di interazioni generate dallo scudetto dell’Inter rispetto alle 2 milioni generate dalle discussioni sull’antifascismo.

“I dati di questa ricerca – spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData, mostrano come il valore dell’antifascismo stia in qualche modo incontrando l’atavica voglia rivoluzionaria che contraddistingue i giovani, ma nei fatti non è un argomento “pop”, superato da una realtà dove il lavoro, ma anche più banalmente lo svago sono percepiti come elementi imprescindibili e in qualche modo non messi in discussione dalle “tribù” della politica”.