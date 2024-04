Un'epidemia di odio in Scozia. Ancora niente Rowling in manette, ma già quattromila denunce

Immaginate di vivere in un mondo in cui nel tuo salotto dici che “gli uomini non possono essere donne” e la polizia registra un “episodio di odio” nei tuoi confronti. Immaginate che il vostro diritto, tutelato dalla legge, di esprimere una simile opinione non conti più nulla. Ora ciò che conta è se la persona che vi ha ascoltato si sente “offesa”. Se sei in Scozia, questo è il mondo in cui vivi da lunedì.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE