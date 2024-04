“Venite a prendermi”. Rowling contro la nuova legge scozzese sul gender

J. K. Rowling ha scatenato la più micidiale guerra culturale dell’ultimo decennio. Riassumibile in poche sentenze: donna si nasce e non si diventa, il “gender dell’anima” (come lo definisce) non può cancellare la biologia, il rispetto delle persone non può spingerci al punto di azzerare la differenza sessuale e decenni di battaglie femminili non possono essere messe a rischio in nome dell’“inclusione”. Una persona di sesso maschile che dichiara di essere “donna” dovrebbe avere accesso agli spogliatoi delle donne? I bagni delle donne? Gli sport femminili? I rifugi femminili? Le prigioni femminili? I premi femminili? Le liste per sole donne? Rowling ha imposto domande che nel mondo di Judith Butler nessuno dovrebbe fare.

