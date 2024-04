È guerra del gender in Scozia. E adesso attenti a dire che i sessi sono due

Settanta mila sterline: è il generoso contributo di J.K. Rowling alle attiviste di For Women Scotland impegnate in una battaglia che la scrittrice più famosa al mondo definisce “storica”: quella sulla definizione legale di “donna”, ormai il virgolettato è d’obbligo. Il ricorso alla Corte suprema costerà 150 mila sterline ed è totalmente autofinanziato con crowdfunding. La giustizia scozzese si è già espressa più volte sulla questione “chi può essere chiamata donna?” con esiti incerti e contraddittori. L’ultimo pronunciamento è stato una mazzata per For Women Scotland: il significato di “sesso”, secondo la giudice Lady Haldane “non si limita al sesso biologico o alla nascita ma include coloro che sono in possesso di un Grc” (Gender Recognition Certificate), ovvero di una sentenza che attesti il cambio all’anagrafe. Il Gender Recognition Act (Gra) è una legge molto simile alla nostra legge 164 in vigore dal 1982, dunque ben antecedente alla norma inglese che è del 2004: in entrambi i casi la procedura è piuttosto rigorosa, per ottenere l’ok del tribunale servono perizie mediche e psicologiche oltre a interventi farmacologici e chirurgici. Ma successive sentenze hanno progressivamente facilitato il percorso in direzione del self-id, cioè dell’autocertificazione di genere come semplice atto amministrativo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE