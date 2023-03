La "Lay Trans" spagnola è un disastro logico (e non c'entra con i diritti)

Per dare un’idea dello strepitoso casino ingenerato dalla Ley Trans approvata una settimana fa in Spagna basterebbe questo: una cinquantina di machistas di estrema destra, inferociti per i “privilegi” riservati alle donne – quote, percorsi protetti, leggi contro la violenza maschile e così via – hanno anticipato al Mundo che si presenteranno in massa all’ufficio del Registro per dichiarare il cambio di sesso e usufruire di queste opportunità: almeno 475 diritti sanciti per le donne, secondo i calcoli di un esperto, che da ora in poi saranno accessibili anche agli uomini. Bastano 4 mesi, e ti arriva il documento: auguri, lei è una donna. Non servono perizie, testimonianze, farmaci, chirurgia, niente di niente. Basta la tua volontà, assolutamente insindacabile. Puoi tenerti il tuo corpo, i tuoi genitali, la barba se ce l’hai e perfino il nome: per comodità potrai restare Pedro o Xavier anche se lo stato ti riconoscerà donna a tutti gli effetti. Se i machistas mostrano di aver ben compreso la profonda misoginia di questa incredibile Ley approvata con iter accelerato, la stragrande maggioranza degli spagnoli brancola nel buio: basta vedere la faccia stralunata di certi conduttori tv che si rendono conto di quello che è successo solo nel corso di talk fuori tempo massimo. I più credono che si tratti di una norma di civiltà concepita per garantire un’esistenza più sicura e dignitosa ai vari “Agrado”, l’esigua minoranza transessuale. La verità è che qui Agrado e la transessualità non c’entrano niente.

