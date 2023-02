Modificare l'identità sessuale per legge, un'illusione tracotante

È possibile parlare della Ley Trans spagnola (un mezzo pasticcio legislativo andato in porto) e del Gender Recognition Reform Bill scozzese (un mezzo pasticcio che invece è naufragato tra le onde di un pasticcio politico e costituzionale più grande) senza mai fare uso di quelle due parole – trans e gender – che costringono anche il più benintenzionato dei commentatori a camminare sui gusci d’uovo? Sulle prime potrà sembrare un esercizio letterario un po’ ozioso, una contrainte alla maniera dell’OuLiPo (credo, nella fattispecie, che i semiologi la chiamino liponimia, ed è il mio modo pretenziosamente letterario per dire che giocherò a “Taboo”), ma a ben vedere il tentativo non è così stravagante. Perché ciascuno di questi pasticci, proprio come il pasticciaccio di Gadda, è “un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti” (che è poi il mio modo pretenziosamente letterario per dire: una tempesta perfetta). E le cause dei cicloni vengono da lontano, sono al lavoro da ben prima che i meteorologi della World Meteorological Organization abbiano modo di battezzarli con l’uno o l’altro nome. In questo caso, poi, l’astensione dalle parole tabù è specialmente utile: se lo si osserva nel suo schema astratto, infatti, questo ciclone ci indica il luogo in cui si concentrano tutti i fronti temporaleschi della identity politics dell’ultimo decennio e delle lotte per il riconoscimento che ingaggia in vari ambiti.

