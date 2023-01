Farmaci che bloccano la pubertà, Thanopulos: "In gioco il destino dei bambini"

Dopo la lettera inviata a Giorgia Meloni, la Società psicanalitica italiana continua a dirsi preoccupata per i possibili sviluppi. "Stiamo parlando del destino di bambini prima che loro siano in grado di definirlo da soli. C’è un problema etico" spiega il presidente Thanapulos

La discussione si apre anche in Italia. Finalmente. E con il botto: una lettera aperta indirizzata a Giorgia Meloni, al ministro della Salute e all’Aifa in cui il presidente della Società psicoanalitica italiana, Sarantis Thanopulos, rappresenta la preoccupazione per “l’uso di farmaci finalizzato a produrre un arresto dello sviluppo puberale in ragazzi di entrambi i sessi a cui è stata diagnosticata una ‘disforia di genere’”. E si invita a considerare seriamente “le controindicazioni a questo trattamento” che il femminismo radicale ha definito senza mezzi termini “nuova lobotomia”.