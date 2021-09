Save the children! Appello di cinquanta personalità francesi contro il transgender sui bambini

Qualche settimana fa, il governo scozzese ha introdotto nuove linee-guida a scuola. Ha invitato i docenti a non fare pressione sui bambini che manifestano il desiderio di cambiare sesso, stabilendo che “dai quattro anni si può cambiare sesso e genere a scuola senza il consenso di madre e padre”. Esiste a Londra una clinica del servizio sanitario nazionale perfettamente legale e specializzata nel cambiare sesso ai bambini. Si chiama Tavistock ed è finita al centro di un caso giudiziario. Keira Bell è nata femmina, ma si sentiva maschio e da adolescente ha iniziato l’iter farmacologico per cambiare sesso. Le sono stati rimossi i seni con un’operazione pagata dal servizio sanitario nazionale, poi si è pentita e ha cercato di tornare indietro. Keira si è unita in una causa contro il Tavistock intrapresa dalla madre di una ragazza autistica assistita dalla clinica e da una psichiatra che vi ha lavorato: “Non voglio che altri bambini soffrano come me”. Ieri la Corte d’appello inglese ha ribaltato la sentenza che aveva dato ragione a Bell contro la Tavistock.

