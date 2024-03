La gran caciara del woke nella selva del tribalismo ideologico

La caciara è caos, è disordine. È un’interferenza alla comunicazione e alla razionalità. Nel frastuono l’umanità regredisce allo stato tribale del “noi” e “loro”. Allora il bipartisan è tradimento. “Grida, sventola la tua bandiera e dàgli al nemico”. Non ha colori, schieramenti o luoghi: si espande dagli studi televisivi ai social media, fino alle piazze, dove non si limita a manifestare, urla, attacca chi la pensa diversamente ma soprattutto impedisce di parlare. Recentemente è successo a David Parenzo, a Maurizio Molinari e a Elisabetta Fiorito ma non sono i primi e non saranno gli ultimi. Questo perché la caciara non è democratica: è sopraffazione. Allora talvolta diventa anche ricatto, come è successo all’università di Torino: occupa, urla e vince – la morte della società civile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE