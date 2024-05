Podolyak, il consigliere di Zelensky, spiega perché per Kyiv anche le parole sono questione di vita o di morte

Pubblichiamo un estratto dell’intervista realizzata per il libro “Chi mi ama mi voti. Storie, riflessioni e dialoghi su marketing e politica”. Gli autori Domenico Petrolo e Lorenzo Incantalupo hanno chiesto a Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky cosa vuol dire comunicare con il proprio paese e con il resto del mondo durante un’invasione e come singole informazioni, errori, bugie, possono cambiare il corso della guerra, determinare la vita e la resistenza o la morte e la resa.



Non sarà facile governare e comunicare in un paese sotto attacco. Come cambia la comunicazione?

Mykhailo Podolyak: Per comunicare in modo efficace in un paese in guerra è necessario tenere presenti i numerosi effetti psicologici che questo comporta, bisogna comprendere in che fase della guerra ci si trova e quali sono le problematiche a essa connesse. Per quanto riguarda il tono bisogna abbassare il pathos e allo stesso tempo essere costruttivi. Quando la società percepisce che tu hai il controllo della situazione, che padroneggi il contesto, reagisce bene, la società dialoga con le istituzioni e le istituzioni dialogano con la società. La condizione di guerra implica un grande stress psico-emotivo, la società reagisce duramente e non tollera i politici che non dispongono di questa lucidità. E’ inoltre importante non creare attese irrealistiche. Io ritengo che ci siano quattro regole fondamentali per la comunicazione in tempi di guerra:

• è importante circondarsi di professionisti e tecnici con esperienza dei più svariati settori;

• non bisogna aver paura di dire la verità, anzi bisogna parlare sempre con franchezza;

• non bisogna avere paura delle domande difficili e delle domande che hanno un impatto emotivo;

• avere un approccio sistemico, seguire il flusso delle notizie e usarle nella propria comunicazione quotidiana.



Per molti analisti la comunicazione di Zelensky rappresenta la rivoluzione della comunicazione politica in guerra. Quanto è una reazione istintiva e quanto metodo e programmazione?

Ci sono tre punti chiave per poter comprendere quanto Zelensky sia un bravo comunicatore. E’ una persona intuitiva che percepisce le emozioni della gente e sa quali parole usare. Entra in simbiosi con le emozioni degli ucraini. E’ una persona combattiva che non ha paura di prendersi le sue responsabilità anche nelle situazioni più difficili, come ha fatto sin dall’inizio della guerra. Esponendosi sempre in prima persona. Mentre in altri paesi si tende a collettivizzare le responsabilità. E’ lui stesso a proporre diversi format e questo rende più semplice da una parte l’elaborazione di una strategia comunicativa e dall’altra la messa in atto di tattiche concrete: ha sempre un approccio estremamente professionale. Dopo l’inizio della guerra, dove le sue intuizioni si sono rivelate giustissime, è seguita una seconda fase in cui abbiamo pianificato la comunicazione con i parlamenti, le élite e le società dei diversi paesi per mostrare loro la sofferenza degli ucraini e quali possono essere le conseguenze di questa guerra.

