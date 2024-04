La domanda europeista della piazza georgiana è diversa dal passato. Cosa dobbiamo ascoltare

Viale Rustaveli, nel centro di Tbilisi, è rimasto chiuso da ieri mattina presto in attesa della protesta organizzata dal governo georgiano in difesa della legge sugli agenti stranieri, la norma d'ispirazione putiniana che tratta chi dissente dal governo come se fosse una spia straniera. I bus organizzati dal governo sono arrivati ​​nella capitale da molte parti della Georgia, carichi soprattutto di dipendenti pubblici, che sono stati di fatto convocati per non correre in troppi guai, tipo essere licenziati, e hanno risposto un po' spaesati alle domande dei giornalisti – alcuni non sapevano bene per che cosa dovessero manifestarsi. Intanto la commissione Affari legali del Parlamento ha approvato in seconda lettura la legge sugli agenti stranieri: il presidente della commissione, Anri Okhanashvili, deputato del partito di governo Sogno georgiano, ha spento i microfoni a chi si esprimeva contro la legge e sette esponenti dell'opposizione sono stati mandati fuori dalla stanza.

