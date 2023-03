A un anno da Bucha, dove abbiamo scoperto l'orrore russo

x (foto Ap) (foto EPA) (foto EPA) (foto Ap) I corpi di uomini, alcuni con le mani legate dietro la schiena, giacciono a terra a Bucha, Ucraina, domenica 3 aprile 2022 (AP Photo/Vadim Ghirda) (foto EPA) (foto EPA) (foto Ap) (foto Ap) (foto Ap) (foto EPA) (foto EPA) (foto EPA) (foto EPA) (foto EPA) 1 di 17

È passato un anno da quando il mondo ha dovuto fare i conti con la scoperta degli orrori di Bucha, in Ucraina. Fosse comuni, corpi di uomini giustiziati con le mani legate dietro la schiena, cadaveri lungo le strade, nelle case e nei cortili: era questo il macabro scenario che i soldati ucraini hanno trovato in uno dei sobborghi a nord di Kiyv occupato dall'esercito russo, e liberato esattamente il 31 marzo 2022. "Un simbolo delle atrocità dell'esercito del paese occupante. Non perdoneremo mai. Puniremo ciascun responsabile", ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ricordando l'anniversario.

"Il 31 marzo 2022 è stato probabilmente il giorno più felice in assoluto: non solo per me, ma anche per i cittadini di Bucha che erano rimasti in città durante l'occupazione delle forze russe, quando qui c'erano poco più di 3.000 persone", ha raccontato all'Ansa il sindaco del sobborgo Anatolii Fadoruk. "Chi è sopravvissuto alla tortura e alla violenza, un anno fa celebrava come se fosse nato di nuovo. Perché i russi avevano scientemente ucciso e torturato i civili, disseminando la paura: è stato un genocidio".

Come abbiamo scritto sul Foglio un anno fa, Bucha "non è un’eccezione, non è una strage incidentale, il danno collaterale della guerra: è un metodo". E dall'inizio del conflitto è stato una specie di monito di quello che sarebbe potuti essere l'orrore e la brutalità generati dall'esercito russo. Da quando è stato liberato, il sobborgo è diventato una delle tappe delle visite dei leader internazionali, che vanno a rendere omaggio alla memoria degli ucraini. Anche la premier italiana Giorgia Meloni si è recata a Bucha nella sua visita in Ucraina dello scorso febbraio.

Cosa abbiamo scritto sul Foglio

x Fossa comune lunga una quindicina di metri, vicino alla Chiesa di Sant'Andrea e Pyervozvannoho a Bucha (Foto AP/Rodrigo Abd) In questa foto satellitare di Maxar Technologies satellitare del 31 marzo 2022 una fossa comune a BuchaMaxar Technologies La mano di un cadavere sepolto insieme ad altri corpi in una fossa comune a Bucha, domenica 3 aprile 2022 (AP Photo/Rodrigo Abd) Corpi di uomini senza vita, alcuni con le mani legate dietro la schiena. I giornalisti dell'AP a Bucha ne hanno contati almeno nove, uccisi a distanza ravvicinata (Foto AP/Vadim Ghirda) LaPresse LaPresse Il cadavere di un uomo nel giardino di una casa a Bucha (foto AP/Rodrigo Abd) foto EPA/Mikhail Palinchak Il corpo senza vita di un uomo con le mani legate dietro la schiena, Bucha, Ucraina, domenica 3 aprile 2022 (Foto AP/Vadim Ghirda) Uomini portano via corpi di civili ucraini uccisi durante l'invasione russa, in una strada di Bucha (foto EPA/Mikhail Palinchak) Ap Photo /Rodrigo Abd 1 di 12