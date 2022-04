Bucha e gli altri massacri: il nostro “mai più” era una bugia

Le testimonianze dei sopravvissuti di Bucha, le immagini dei cadaveri con le mani legate, carbonizzati e con colpi sparati a pochissima distanza hanno sconvolto il mondo, fanno dire a Joe Biden che Vladimir Putin non può più restare al potere, mobilitano la diplomazia, impongono ai commentatori di dire: non possiamo ignorare quel che è accaduto, non possiamo voltare lo sguardo altrove. Ma sappiamo che il massacro di Bucha è solo l’inizio, e che quando volteremo lo sguardo altrove, perché lo faremo, troveremo altra violenza: Bucha non è un’eccezione, non è una strage incidentale, il danno collaterale della guerra: è un metodo. Non sappiamo ancora che cosa troveremo a Mariupol, la città martire per cui piangiamo da settimane, e non sappiamo nemmeno se sapremo che crimini sono stati commessi, perché Mariupol si sta arrendendo ai russi e farà parte di quei pezzi di terra ulteriore che Putin considererà suoi, e che difficilmente potranno essere ripresi indietro, non finché al Cremlino ci sarà lui. Non sappiamo i dettagli, non vediamo le facce dei sopravvissuti, non sentiamo le loro voci perché l’accesso ci è negato, ma sappiamo che il metodo Putin è stato applicato anche lì, come in tutti i posti, piccoli e grandi, che hanno subìto l’attacco delle forze russe.

