Quanto ci costano oggi le conseguenze dell'impunità di Putin

Nel dicembre del 2016, nella sua ultima conferenza stampa da presidente degli Stati Uniti, Barack Obama disse: “I russi non possono cambiarci né indebolirci in modo significativo. La Russia è un paese più piccolo, un paese più fragile di noi, la loro economia non produce nulla di desiderabile se non petrolio, gas e armi. La Russia non fa nemmeno innovazione: ma può colpirci e avere un impatto su di noi, se perdiamo contezza di quel che siamo”. Donald Trump aveva già vinto le elezioni, l’interferenza russa in quel voto sarebbe stata dimostrata in seguito ma era già nota; la Russia si era già opposta all’alleanza economica tra Ucraina e Unione europea, c’era stata la protesta a Piazza indipendenza a Kyiv, gli “omini verdi” di Mosca erano entrati nel Donbas e la Crimea era stata annessa alla Russia. Il piano di destabilizzazione di Vladimir Putin – fatto di ingerenze politiche (finanziamenti a partiti sovranisti), di ingerenze nell’informazione (le fabbriche di troll), di ingerenze militari (con l’esercito russo e con gli uomini del gruppo Wagner), di blitz dei servizi (con agenti nervini come il Novichok) e di repressione – era già in atto, ma l’approccio occidentale era quello delineato da Obama: finché valgono le nostre regole, la Russia non può colpirci.

