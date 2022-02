Putin ha “ambizioni illimitate”, ci dice Anne Applebaum. Ci vuole una svolta strategica

La scrittrice e saggista ripete da tempo che ogni nostra distrazione, ogni nostro calcolo di convenienza sarebbero stati usati contro di noi dal presidente russo. "È il momento per l'Europa e per gli Stati Uniti di ripensare completamente la strategia verso la Russia"

“Questo non è un attacco soltanto all’Ucraina. Questo è un attacco all’ordine mondiale del Dopoguerra, che si fonda su un accordo per cui, almeno in Europa, i confini non si cambiano con la forza”, dice al Foglio Anne Applebaum, scrittrice, saggista, brillante e meticolosa conoscitrice del mondo sovietico e post sovietico. “Putin ha già ridisegnato i confini di un altro paese nel 2014, ma allora avevamo creduto, sbagliando, che le sue ambizioni fossero limitate. Ora ci accorgiamo che le sue ambizioni sono illimitate. Possono estendersi alla Polonia, agli stati baltici o persino alla Germania. Qualche anno fa, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco che la riunificazione tedesca era ‘illegale’. Risero tutti. Non credo che stesse scherzando. Putin ricorda quando l’Unione sovietica aveva un’enorme presenza nella Germania orientale, ne ha fatto parte lui stesso. Potrebbe avere nostalgia di quel tempo, così come ha nostalgia del resto dell’impero sovietico”.