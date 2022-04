Perché la Corte penale dell'Aia può ben poco contro Putin

Il rapporto di Human Rights Watch dalle aree liberate in Ucraina e la raccolta delle prove sui crimini di guerra compiuti dalle forze armate russe. Ma per un vero processo giusto e garantista potrebbero volerci anni, e il consenso di tutti. Non è questo il caso

Lunedì il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha fatto un appello alla Corte penale internazionale dell’Aia affinché “organizzi al più presto delle missioni a Bucha e nelle altre zone liberate per raccogliere tutte le prove sui crimini di guerra” compiuti dai soldati russi. Anche la Polonia ha annunciato che si rivolgerà alla Corte penale internazionale per chiedere di inviare “immediatamente” i suoi investigatori a Bucha, Irpin e Hostomel, stessa richiesta del primo ministro inglese Boris Johnson, che ha annunciato anche “un ulteriore sostegno finanziario”. Il presidente americano Joe Biden ha detto: “Dobbiamo avere i dettagli. Raccogliere informazioni. E poi ci sarà un processo per crimini di guerra”. Ma non è così facile. La comunità internazionale parla ormai una lingua diversa rispetto a quella delle autocrazie e dei dittatori.