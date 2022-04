Non servono le foto per credere al massacro di Bucha: Ria Novosti racconta la stessa storia

Di fronte alle immagini di Bucha, la città in cui l’esercito russo ha massacrato i cittadini prima di ritirarsi, il Cremlino cerca di falsificare e coprire i suoi crimini. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, ha bollato le foto dei civili uccisi per le strade come false e il portavoce del palazzo presidenziale, Dmitri Peskov, ha commentato che non ci si può fidare delle immagini, perché portano evidenti segni di manipolazione. La Russia ha anche convocato una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere “la palese provocazione dei radicali ucraini”: spera che, anticipando gli occidentali, possa ripulire la memoria. I russi quindi invitano a non guardare le immagini, che secondo loro sarebbero contraffatte, e qui faremo un esercizio: fingeremo di non aver mai visto le foto indimenticabili di Bucha e proveremo a concentrarci sulle parole di guerra che arrivano da Mosca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE