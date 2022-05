Viaggio a Bucha: i colpevoli della strage, un bacio rinnegato e gli sposi

Alcuni giornalisti della Reuters sono stati a Bucha per tre settimane, hanno intervistato un centinaio di cittadini sopravvissuti all’assedio e alla strage fatti dai soldati russi, si sono concentrati sul viale delle Mele, nel sud della cittadina, dove è stata ritrovata la maggior parte dei cadaveri in fosse a cielo aperto. Il Cremlino dice: la strage di Bucha è una fake news, un allestimento ucraino per accusare i russi. Reuters ha scoperto che tra gli stragisti ci sono: una forza paramilitare d’élite che ubbidisce a una ex guardia del corpo di Vladimir Putin, Viktor Zolotov; una divisione di paracadutisti che era stata decorata per le sue operazioni in Donbas nel 2014 (il presidente russo aveva visitato la loro base nel 2020 e aveva detto: “Il nostro popolo è orgoglioso di voi”); tre unità cecene, che riportano al leader ceceno, Ramzan Kadyrov.

