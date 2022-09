Un pomeriggio nello studio di Mykhailo Podolyak

Kyiv, dalla nostra inviata. Mykhailo Podolyak è il più esplicito dei consiglieri del presidente quando si tratta di commentare i successi ucraini sul campo di battaglia. Dopo gli attacchi in Crimea gli ufficiali di Kyiv avevano deciso di non rivendicare le azioni, ma Podolyak aveva detto: “L’epidemia di incidenti negli aeroporti militari in Crimea e in Bielorussia dovrebbe essere considerata dagli aggressori come un avvertimento: dimenticatevi l’Ucraina e andatevene, né nella Crimea occupata né nella Bielorussia occupata vi sentirete mai al sicuro”. Le sue parole erano suonate come una rivendicazione. In questo momento la strategia del governo è non fornire troppi dettagli sulla controffensiva nel sud cominciata una settimana fa, non dare garanzie e non alzare le aspettative.

