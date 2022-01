Lo “slancio pionieristico” di Sassoli, europeista gentile che voleva un'Ue ogni giorno migliore

All'inizio della pandemia, il presidente del Parlamento europeo è stato tra coloro che più si sono battuti per una risposta straordinaria da parte dell'Europa. Non solo con piccole azioni ma anche con decisioni ambiziose

Bruxelles. L’Unione europea oggi ha perso un europeista gentile e appassionato con la scomparsa di David Sassoli, a una settimana dalla fine del suo mandato di presidente del Parlamento europeo. L’avventura era iniziata il 3 luglio del 2019, quasi per caso, a seguito di una rivolta democratica contro la scelta che i capi di stato e di governo avrebbero voluto imporre dall’alto ai deputati nell’ambito dell'accordo sulle nomine di inizio legislatura. Il Consiglio europeo aveva indicato l’ex premier bulgaro, Sergei Stanishev, per presiedere la plenaria di Strasburgo a Bruxelles. Ma era un nome considerato da gran parte del Parlamento europeo troppo poco credibile e a rischio scandali di corruzione. Nonostante un brutto risultato alle elezioni europee per il Partito democratico, i Socialisti&Democratici il 2 luglio preferirono presentare la candidatura di Sassoli a quella di Stanishev. Il giorno dopo l’italiano fu eletto con 345 voti al secondo scrutinio. Quella di Sassoli è rapidamente diventata l’esperienza più difficile che un presidente del Parlamento europeo abbia dovuto affrontare a causa della pandemia di Covid-19.